Por que Joaquin Phoenix xingou Lady Gaga no set de ‘Coringa’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de já ter vivido um músico nos cinemas, quando interpretou Johnny Cash, em Johnny & June, nada se compararia ao desafio de Joaquin Phoenix, 49, em Coringa: Delírio a Dois, que chega agora aos cinemas. Sem falsa modéstia, ele revelou total desconforto de soltar a voz nos sets ao lado de Lady Gaga, 38, mestra no assunto. A ponto de se irritar quando Gaga sugeriu a cantoria ao vivo, chegando a xingá-la. “Sem essa! Para você é fácil”, disparou. Para ambos, o momento mais desafiador foi cantar em um telefone público. “Fizemos o primeiro take e pensei ser a coisa mais chata já registrada num filme”. Ao falar para o diretor Todd Phillips que achou a cena horrível, se espantou com a resposta: “Não ficou horrível, ficou pior que isso”.

Já Gaga, se não teceu elogios ao colega, ao menos diz que a música faz sentido a todo o filme. “Ela desempenha um papel crucial na produção ao expressar a complexidade do amor. (…) Você realmente só me ouve cantar plenamente em uma cena em todo o filme. Além disso, brinquei com momentos em que a personagem usa canções para se acalmar”.