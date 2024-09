Por que Globo não transmitiu show da Xuxa no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa, 61 anos, se apresentou na madrugada deste sábado, 21, no espaço do Itaú, patrocinador master do Rock in Rio. Fora da apresentação oficial, já que a última a passar pelo palco Mundo foi Katy Perry, Xuxa não teve o seu show transmitido pela TV Globo nem pelo Multishow, emissora detentora dos direitos de transmissão do festival. Como era uma apresentação no estilo “pocket show”, com apenas seis músicas voltadas para o estande do Itaú, a apresentadora contou apenas com a vibração do seu show ao vivo para quem estava presente na Cidade do Rock.