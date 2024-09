Reparação histórica: Xuxa traz paquitas negras ao Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da apresentação de Katy Perry, o prometido show da Xuxa, 61 anos, no estande do Itaú, na Cidade do Rock, em que ela trocou de adereços nas costas a cada música, cantou os seus sucessos, como Lua de Cristal, Abecedário da Xuxa e Planeja Xuxa, que marcaram gerações e fez todos os fãs pularem até altas horas da madrugada. A Rainha dos Baixinhos começou a apresentação, por volta das duas horas da manhã deste sábado, 21, dizendo que realizou um sonho de se apresentar no Rock in Rio, algo inédito em sua carreira: “Demorou quase 40 anos mas a Tia Xuxa apareceu”. Seguindo o roteiro de um show clássico, a mãe de Sasha estava acompanhada por quatro paquitas, sendo algumas delas negras. Vale lembrar que a geração das companheiras de palco no programa da Xuxa nos anos 1980 e 1990 era composta apenas por loiras.