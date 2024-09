Por que escola recusou matrícula dos filhos de Cristiano Ronaldo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não conseguiram matricular os filhos em uma escola renomada de Portugal. O colégio Saint Julian’s, em Lisboa, que custa cerca de 67 mil reais a 110 mil reais, teria negado os herdeiros do casal segundo o programa V+Fama. “Nesta decisão poderia ter pesado o fato de alguns pais de alunos terem questionado se a escola tinha ou não condições de garantir a privacidade absoluta dos restantes alunos. Alguns pais não querem que o colégio seja foco de notícia constante e questionaram se de alguma maneira isso iria mudar a rotina”, ressaltou o apresentador Adriano Silva Martins. De acordo com o site da instituição, o Saint Julian’s é uma escola internacional britânica em Portugal e existe desde 1932. Com currículo bilíngue, conta com departamento de artes, campo de futebol e até uma ala inaugurada pela própria Rainha Elizabeth II.

O jogador é pai de cinco filhos. O primogênito Cristiano Ronaldo Jr nasceu em 2010. Em 2017, o atleta deu as boas-vindas aos gêmeos Eva e Mateo, nascidos por meio de uma barriga de aluguel. Com Georgina, ele teve Alana Martina, a primeira filha do casal, no final de 2017. E em outubro de 2021, Cristiano anunciou que a modelo estava grávida de gêmeos. Em abril, ele confirmou que a mulher havia dado à luz, mas que um dos bebês havia morrido logo após o parto. Apesar da triste notícia, o casal comemorou o aumento da família com a chegada de Bella Esmeralda.