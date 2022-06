Por que Carla Zambelli está chateada com mulher de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Carla Zambelli, deputada Federal (PL), está entre os nomes mais citados no top trends do Twitter nesta quarta-feira, 15. Tudo devido às denúncias do delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva envolvendo políticos bolsonaristas com o que ele chamou de “Bancada do Crime na Amazônia”. Entre os citados estão os senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Telmário Mota (Pros-RR), além de Zambelli. Após a repercussão, ela foi ao Twitter desabafar: “Meu nome nos top trends por conta de um pré-candidato tentando aparecer midiaticamente às custas do cargo que usurpa e do ódio dos comunistas contra mim. Que arrume um bom advogado, vai precisar. Minhas rugas de preocupação”. E em seguida, postou uma imagem da palma da sua mão (veja a postagem mais abaixo).

Apesar dessa polêmica, a preocupação maior da deputada, ao que parece, é outra… Na terça-feira, 14, ela foi bloqueada no Twitter pela socióloga Rosângela Silva, a Janja, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fui olhar um tuite da Janja e páh! Casal bloqueia geral… Tão democráticos. Mas autoritários somos nós, claro”, publicou, chateadíssima.