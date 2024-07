Por que Antonio Banderas ignorou convite de Luciano Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde a última semana, era alardeado por Luciano Huck que Antonio Banderas estaria na final do Dança dos Famosos, neste domingo, 7, em seu Domingão com Huck. Mas no fim das contas, o apresentador não conseguiu fazer com que o ator espanhol comparecesse no palco – e lamentou o ‘bolo’ que levou.

“Foi uma ideia fácil. Mas como a gente chegaria no Antonio Banderas? Começamos a ligar e, como o destino joga a nosso favor, descobrimos uma ligação com o Antonio Banderas. Não conseguimos cumprir 100% da minha promessa deles dançando na final da Dança dos Famosos. Foi só na final, sem dançar”, brincou o apresentador. Huck explicou ainda que Banderas concedeu ao programa apenas uma entrevista, comandada por Fátima Bernardes, para divulgar seu perfume – seu real motivo para estar no Brasil. Um balde de água fria.