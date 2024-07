Reencontro de Luciano Huck com Eliana resgata término em meio a boatos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao participar do Domingão, programa de Luciano Huck, neste domingo, 7, Eliana foi alvo de diversas postagens nas redes sociais que recordaram o relacionamento que eles tiveram há mais de 20 anos. Os apresentadores, hoje amigos, namoraram durante dois anos, entre 1997 e 1999 e o término ocorreu em meio a boatos de traição, algo nunca confirmado por ambos.

Numa raríssima ocasião em que falou do assunto, Huck em conversa com Marília Gabriela no então programa De Frente com Gabi, em junho de 1999, foi questionado sobre a ex. “Não foi apenas eu que fiquei aborrecido ou que ela terminou comigo; foi uma decisão mútua de ‘vamos dar um tempo’ por enquanto. É claro que foi uma escolha tomada por Eliana naquela época, mas nunca nos distanciamos”, explicou ele, casado com Angélica há 19 anos. Já Eliana é casada com Adriano Ricco há dez.

O mesmo motivo do nervoso que ele ta passando aí é o motivo do nervoso que a eliana passou aqui https://t.co/XyeY6zaiKE pic.twitter.com/nid9faw3nQ — ✨Una Personaje✨ (@bolomole) July 7, 2024