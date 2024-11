Polícia do RJ faz operação para prender ex-motorista de socialite

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram nesta terça-feira, 26, uma operação para prender José Marcos Chaves Ribeiro, ex-funcionário da socialite Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a idosa, viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves.

A família acusa o ex-motorista de tê-la mantido, durante 10 anos, isolada dentro do próprio apartamento, em Copacabana, sem contato com amigos e parentes. José Marcos afirma ter sido casado com Regina, já que possuem uma escritura de união estável feita em 2021, o que ela nega.

O pedido de prisão partiu da Promotoria, após diversos depoimentos e inclusão de laudos médicos. A acusação de tentativa de feminicídio está baseada em uma internação no dia 30 de dezembro de 2021, quando Regina foi parar no hospital com uma lesão na cabeça, passou por cirurgia e só teve alta em janeiro de 2022. Mas ninguém da família foi comunicado do fato.

O ex-motorista está proibido de se aproximar e de tentar contato com a socialite. Também não pode frequentar o Edifício Chopin nem a mansão em São Conrado. Atualmente, os advogados de Regina e de José Marcos travam uma disputa na Justiça para saber quem deve cuidar do patrimônio dela.