Pitty critica falta de mulheres no Rock in Rio

Pitty conversou com a coluna GENTE momentos antes de subir ao palco Sunset no final da tarde deste domingo, 15, para se apresentar ao lado do Planet Hemp, no Rock in Rio. A cantora falou a respeito da representatividade feminina na música e no festival. “Eu realmente não entendo porque não tem uma artista feminina de rock no palco principal. Não entendo. Mas, de novo, a gente vai se adaptando e ocupando os espaços que a gente tem. Através dessa ocupação a gente espera que as coisas vão se consolidando”.