Piqué quebra silêncio sobre traição com Shakira: ‘não tenho controle’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gerard Piqué quebrou o silêncio sobre a separação com Shakira, a quem esteve casado por 11 anos. O fim do casamento aconteceu em 2022, quando a cantora acusou o jogador de traição. No entanto, segundo Piqué, as informações divulgadas não condizem com a realidade. “No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem. Isso me traz paz de espírito”, disse em entrevista à CNN. Atualmente o craque está namorando Clara Chía, Piqué assumiu o relacionamento logo após o rompimento com a cantora.