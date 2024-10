Shakira e Anitta prometem encontro no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shakira, 47 anos, fará dois shows no Brasil, em fevereiro de 2025, e vai aproveitar a visita para curtir o Carnaval. Foi o que a cantora e Anitta, 31, combinaram nesta sexta-feira, 11. “Você vai para o meu show e eu vou para o seu carnaval”, disse a colombiana, durante uma live no Instagram de divulgação do clipe da música Soltera, que conta com a participação de Anitta. A cantora colombiana vai se apresentar nos dias 11 de fevereiro, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e 13, no Morumbis, em São Paulo. Os shows fazem parte da turnê Las Mujeres Ya No Llorán, que também passará pelo Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México.