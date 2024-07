Pedro Nabuco expõe suas dores pelo papel em ‘Pedaço de Mim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Manoel Nabuco, 23 anos, surge em Pedaço de Mim, sucesso mundial da Netflix, apenas no décimo episódio, como o adolescente Mateus, irmão gêmeo de Marcos, que carrega todo o drama familiar. Mas logo se destaca em cena, sendo o filho legítimo de Liana (Juliana Paes) e Tomás (Vladimir Brichta). A escolha pelo ofício tem inspiração na mãe: Carmen Leonora Nabuco, atriz e diretora de teatro, vencedora do Prêmio Shell de teatro, e que morreu aos 45 anos, por conta de um câncer, quando ele tinha 12 anos. Em conversa com a coluna GENTE, Pedro traz à tona suas recordações familiares.

“Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Além de ser uma grande artista, era gentil, alegre e piadista. É em quem me espelho sobre o tipo de pessoa que quero ser. Ela é uma grande luz na minha vida, referência para mim. E é doido ter uma outra mãe na ficção. Isso é uma coisa que nunca nem falei para Ju (Paes), porque é muito íntimo, mas é legal ter outra mãe atriz. É mãe de brincadeirinha, de mentira… Mas da mesma forma que ela cumpre o papel de fingir ser mãe, é também legal cumprir o papel de fingir ser filho. É difícil de falar, mas é essa coisa, não porque ela tem semelhanças com a minha mãe. Mas esse lugar, em especial, foi bem doido para mim, de ter outra mãe atriz. A primeira experiência atuando, devia ter uns 5 anos, foi numa brincadeira que a minha mãe fez com adaptação do Teatro do Absurdo. A gente ia conversando e eu descobri que ela era minha mãe. Lembro muitas vezes desse momento ao longo da vida. Como minha mãe faleceu cedo, se faz presente na minha vida de diversas formas. Atuar também me faz lembrar dela”.

Antes da série escrita por Angela Chaves, Pedro fez participações em A Vida Pela Frente e Betinho: No Fio da Navalha. Entre seus próximos trabalhos, ele estará no longa Adyr, de Guilherme Coelho, com produção da Matizar Filmes; e na série Máscaras de Oxigênio (não) Cairão Automaticamente, com direção de Marcelo Gomes. Além disso, está montando um curta e escreveu a peça Dia de Jogo, apresentada na Unirio em 2023.