Paulo Vieira faz graça com contratação de Eliana: ‘A Globo está negona’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após fazer piada com a prisão do general Walter Braga Netto durante o prêmio Melhores do Ano, no Domingão com Huck, na TV Globo, neste domingo, 15, Paulo Vieira não poupou nem o elenco da emissora. Ao comentar sobre a representatividade de mulheres negras nas novelas, ele disse: “Esse ano a gente tem muito que comemorar muito, é importante dizer isso. Foi a primeira vez na história da Globo que nós tivemos nas três novelas protagonistas negras”. Luciano Huck retrucou: “Eu acabei de falar isso”. O humorista então declarou: “É? Daqui na minha boca tem mais… A Globo está muito preta, muito preta. (…) A Globo está tão negona que a gente está tendo que importar loira do SBT”, declarou, fazendo menção a Eliana, contratada neste ano.

Publicidade