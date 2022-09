Padre Kelmon Luis se torna destaque em memes no debate VEJA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sacerdote Kelmon Luis da Silva (PTB) entrou desconhecido no debate e sai um tanto vitorioso – ao menos no quesito “memes da internet. Com traje que chama a atenção, com falas sobre combate ao aborto e dobradinhas elogiosas a Bolsonaro (PL), Kelmon se destacou na audiência das redes – e nas risadas nos bastidores dos estúdios do SBT, onde é realizado o Debate VEJA – no pool formado também por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado, neste sábado, 24.

Cabo Daciolo versão atualizada pras eleições de 2022 pic.twitter.com/JXl1qIEFBm — Papos (@paposfut) September 24, 2022

Por que o padre no debate do SBT tá vestido que nem aqueles chefs de cozinha “modernos” metidos a Hells Angels? #DebateNoSBT pic.twitter.com/SEF7L6i7w0 — Antonio Tabet (@antoniotabet) September 24, 2022

Who the fuck is Padre Kelmon? #DebateNoSBT — Ricardo Kooji Saito (@kooji2014) September 24, 2022