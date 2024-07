Pabllo Vittar é elogiada nos Estados Unidos e reacende rixa com RuPaul

Foi uma semana gloriosa para Pabllo Vittar, 30 anos, que recebeu do The New York Times a maior das chancelas. O jornal, que roda mundo afora, lhe dedicou uma página inteira com chamada para lá de elogiosa. “A próxima grande drag queen do mundo é brasileira”, dizia. Ainda está lá que Pabllo seria a sucessora de RuPaul, 63 anos, a artista que desde os anos 1990 colocou a arte drag no mapa do entretenimento. As redes de plantão sempre alimentaram a ideia de uma suposta rivalidade entre as duas, o que RuPaul recentemente tratou de negar, toda elogios. “Amo Pabllo. Vergonha de vocês, maldosos do Twitter”, disparou. Ao que a agora dona do cetro retribuiu, gentil: “Se sou drag hoje, é por causa de RuPaul”. E seguiu celebrando a visibilidade sob os holofotes globais.

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2024, edição nº 2900