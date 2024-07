Pabllo Vittar é a primeira drag queen a alcançar top 50 Global do Spotify

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pabllo Vittar surpreende a cada movimento e hoje a artista atingiu a marca do top 50 Global no Spotify, sendo a primeira drag queen a bater tal feito. A música Alibi de Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult está na posição #47 no Spotify Global. A artista soma mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e 12 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, Pabllo recebeu um perfil no The New York Times, que a apontou como sucessora de RuPaul, conhecida por colocar a arte drag no mapa do entretenimento.