Oscar: A volta por cima de Cara Delevingne após drogas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cara Delevingne surgiu deslumbrante a bordo de um longo vermelho com generosa fenda na perna direita na festa do Oscar, neste domingo, 12. Cara se pronunciou recentemente depois de ser flagrada em um aeroporto nos Estados Unidos, aparentemente desnorteada e sob efeito de entorpecentes. Estava com cabelos desgrenhados e usando apenas uma meia. “Eu não havia dormido. Eu não estava bem. É de partir o coração, porque pensei que estava me divertindo, mas em algum momento pensei: Ok, não pareço bem. Às vezes, você precisa de um choque de realidade, então, de certa forma, essas fotos eram algo para se agradecer. Eu estava sozinha. Realmente sozinha. Foi um ponto baixo”, disse em entrevista à Vogue.