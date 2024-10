Os últimos passos de Liam Payne registrados em vídeo antes de morrer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Menos de uma hora antes de ser encontrado morto, o cantor Liam Payne publicou alguns posts no Snapchat. Em fotos e vídeos, o ex-integrante do grupo One Direction posou ao lado da namorada, Kate Cassidy, mostrando a mesa de café da manhã. “Temos acordado às 13h todos os dias”, escreveu Liam em uma imagem, com um emoji sorrindo. As imagens também mostram quadros e uma casa com jardins. “Lindo dia na Argentina”, registrou o artista em outra foto.

Liam Payne foi encontrado, nesta quarta-feira, 16, após cair do terceiro andar de um hotel onde estava hospedado em Palermo, em Buenos Aires, na Argentina. O cantor tinha 31 anos.