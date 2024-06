Os sinais de Silvio Santos para rixa entre Patrícia Abravanel e Eliana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eliana se despediu do SBT em uma edição especial do Programa Silvio Santos, exibido na noite de domingo, 23. No momento de homenagens para a apresentadora, Patricia Abravanel, titular da atração desde o ano passado e herdeira de Silvio Santos, fez um curioso pedido de desculpas para Eliana. “Não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero, em nome da família Abravanel, de todo Grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe”.

Após a exibição do programa, vídeos antigos em que o dono da emissora faz piadas sobre uma rixa entre as duas foram resgatados pelo público. Em um deles, Silvio diz que a filha daria uma festa caso Eliana saísse do SBT. Em outro momento, durante um programa, ele comentou sobre uma possível mudança de emissora pela apresentadora: “Todas as orações da minha filha estão para Eliana ir para Globo, para ir para o lugar da Eliana”.