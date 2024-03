Os sacrifícios de Allan Souza Lima ao viver Jesus na Semana Santa

Tradição no agreste pernambucano, a encenação da Paixão de Cristo, na Semana Santa, ganhou novos ares. No lugar dos usuais protagonistas loiros de olhos azuis, o escalado neste ano é Allan Souza Lima, 38 anos, também às voltas com a segunda temporada da bem-sucedida série Cangaço Novo, do Prime Video. “Quero para mim justamente esse personagem sujo, um Jesus com poeira no rosto. Me encaixo muito bem no papel, tenho traços do Oriente Médio”, avalia. Para dar vida ao Messias, ele dispensou maquiagem e, nos ensaios sob sol escaldante, explica que resolveu se entregar por completo à experiência. “Falei ao diretor: ‘Me trate como Jesus. Na hora da chibatada, pode bater’ ”, conta Allan, que, com orgulho, relata ter ficado com feridas nas costas. “Precisava sentir isso”, diz.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2024, edição nº 2885