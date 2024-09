Os problemas de Travis Scott gerados em passagem pelo Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Principal atração da sexta-feira 13, Travis Scott, 33 anos, não deu vida fácil aos organizadores do festival. Primeiro, sua produção arrumou encrenca com Ludmilla, 29, que quase cancelou sua apresentação porque o estelar americano exigiu que, naquela noite, apenas ele pudesse cruzar a passarela que conduzia ao palco. Travis, aliás, só viria a subir ali após uma festinha privê no camarim que custou quarenta minutos de atraso ao show, no qual aproveitou para disparar críticas contra o staff. “Alguém da produção f*deu com os meus telões, e não posso mostrar minha apresentação inteira ao Rio, que é um dos melhores lugares do mundo”, gritava à plateia. Um dia antes, já se vislumbrava certo mau humor. Num jantar com amigos, programa embalado pelos melhores cortes de carne e que ele emendou com uma visita a um bordel de luxo, o rapper mirou lanternas na direção dos fotógrafos que tentaram clicá-lo na saída do restaurante.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911