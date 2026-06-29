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Cultura

Os pontos altos e baixos do Rock Rio Lisboa 2026

Festival terminou neste domingo, 28

Por Valmir Moratelli, de Lisboa 29 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h13
Vista noturna do festival Rock in Rio Lisboa, com o letreiro gigante Rock in Rio em vermelho neon e LISBOA em letras brancas. Pessoas circulam pelo gramado, e ao fundo, estruturas de palco e tendas iluminadas com luzes coloridas. O céu escuro é cortado por feixes de luz de holofotes, criando uma atmosfera vibrante de evento musical
Rock in Rio Lisboa (Valmir Moratelli/VEJA)
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O Rock in Rio Lisboa terminou sua edição de 2026 neste domingo, 28, ao som de rap e trap. Apesar de atrações fortes como Katy Perry, Linkin Park, Cyndi Lauper e Rod Stewart, o festival não conseguiu um grande nome para encerrar o último dia. Coube a 21 Savage fazer o posfácio sem conseguir prender o público até a última hora.

O ponto alto ficou por parte da animação dos frequentadores do Parque Papa Francisco, que mesmo em meio à Copa do Mundo, com a seleção portuguesa entre as favoritas, compareceu ao local. A organização do festival disponibilizou telões durante os dias de jogos para que ninguém perdesse nenhum lance.  Era um olho nos palcos musicais e outro nas jogadas de Cristiano Ronaldo na Copa.

A melhor organização e disponibilidade dos palcos permitiram um movimento de público entre atrações, fazendo com que não houvesse aglomerações intensas. O festival em Lisboa se consolida a cada edição impondo o soft power da música  brasileira com a organização que os grandes eventos mundiais exigem. 

Em setembro, quando se realizará a edição do Rio de Janeiro, espera-se que haja um mesmo cuidado com segurança, disposição de palcos, qualidade do som e opções de comida aos que forem a qualquer um dos sete dias da maratona musical.

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