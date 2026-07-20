Os planos de Isabelle Drummond após ‘Coração Acelerado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em clima de despedida de Coração Acelerado, Isabelle Drummond já tem planos para novos projetos após o fim da trama das 7. A atriz, que interpreta a vilã Naiane na atual novela, afirmou que vai emendar um novo compromisso profissional após encerrar as gravações.

O retorno à dramaturgia após sete anos marcou uma nova fase na carreira de Isabelle, que passou os últimos anos dedicada a projetos no cinema, no streaming e também à produtora fundada por ela. Agora, com a agenda cheia, a atriz indica que pretende manter o ritmo intenso de trabalho nos próximos meses após um breve período de férias.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Preciso voltar no final do mês porque já tenho compromissos agendado. Posso me considerar uma inimiga do desemprego, tenho esse histórico”, comentou a atriz ao jornal O Globo, sem dar mais detaljes sobre o futuro.

Continua após a publicidade