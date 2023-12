Os planos de Gloria Pires depois de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No fim de janeiro, ao término das gravações de Terra e Paixão, novela da Rede Globo em que interpreta a vilã Irene, Gloria Pires, 60 anos, pretende descansar em sua mansão em Brasília. “Nossa casa sempre esteve aberta para amigos de origem variada, com diversos tons de pele e orientações sexuais”, diz a atriz, que não esconde certa desenvoltura também no jogo de cena de natureza política da capital federal. Pelo imóvel modernista, projetado pelo arquiteto Sérgio Parada, já passaram o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), a primeira-dama Janja e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Houve encantamento público com o charme da casa recém-decorada, que arrancou suspiros nas redes, espanto revelado por Antonia, filha de Gloria, em uma postagem no TikTok.

Publicado em VEJA de 1º de dezembro de 2023, edição nº 2870