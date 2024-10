Os ‘pais de meninas’ famosos que apoiam Kamala Harris em carta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um grupo de celebridades dos Estados Unidos, apelidado de “pais de meninas”, assinou uma carta aberta em apoio à vice-presidente e candidata às eleições americanas, Kamala Harris. A proposta é “lutar pelo futuro de nossas filhas” no Dia Nacional do Pai e Filha no país. Dentre os que apoiam a iniciativa está o ex-presidente Barack Obama, Robert De Niro, Kevin Bacon, Courtney B. Vance, Don Cheadle, Mark Hamill e Leslie Odom Jr. “Escrevemos para você de todos os cantos da América. Viemos de diferentes origens, profissões e crenças. Somos democratas, republicanos e independentes. Mas há uma coisa que partilhamos: somos Pais de Menina que reconhecem que, por causa de Donald Trump, as nossas filhas estão crescendo em mundo com menos direitos e menos liberdade do que as suas mães e avós”, diz a carta.

Outros signatários incluem os músicos como Common e Lance Bass, o diretor JJ Abrams e os produtores Brad Falchuk e Will Packer. Da política está o Secretário de Transportes dos EUA Pete Buttigieg, o governador de Maryland, Wes Moore, o segundo cavalheiro Doug Emhoff e o candidato democrata à vice-presidência, Tim Walz. “Neste momento, estamos numa encruzilhada na luta pelo futuro das nossas filhas. Enquanto a vice-presidente Harris luta por um futuro melhor e mais brilhante – no que ela chama de um ‘Novo Caminho a Seguir’ – para os nossos filhos, Donald Trump tem um projeto que lhe daria controle total sobre as nossas vidas cotidianas e futuros”, finaliza a carta.