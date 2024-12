Os números que fazem da série ‘Senna’ fenômeno para realidade nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na lista das séries mais vistas no Brasil da Netflix, Senna se tornou um fenômeno também nas redes sociais, com muito burburinho em torno da produção. Nesta quarta-feira, 4, a plataforma divulgou alguns números dos bastidores que explicam parte do sucesso:

Filmado em 4 países (Brasil, Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte)

Com pós-produção e VFX em 4 países (EUA, Canadá, Espanha e Brasil)

Um total de 325 diárias de filmagem entre 2 unidades de filmagens, além do estúdio de Led

Uma equipe principal de 2.206 pessoas, sendo 569 brasileiros.

Contando toda a equipe de VFX e produção, tivemos um total de 3.374 pessoas.

Elenco total de 231 atores e atrizes de 9 países diferentes, representando 18 nacionalidades.

14.446 figurantes

Produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto, Senna mostra, ao longo de seis episódios e pela primeira vez na ficção, a trajetória de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. A maioria das cenas foi filmada no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina, por conta da grande versatilidade do local.