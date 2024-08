Os motivos para príncipe Harry não comparecer no funeral de seu tio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe Harry não comparecerá ao funeral de seu tio, Lord Robert Fellowes, que morreu em 29 de julho, aos 82 anos. Ele era casado com Lady Jane Fellowes, irmã mais velha da princesa Diana (1961-1997), mãe de Harry. Durante alguns anos, Fellowes também atuou como secretário pessoal da rainha Elizabeth II (1926-2022). Fontes disseram à People que Harry recorreu ao seu pai, rei Charles III, diversas vezes para obter ajuda sobre sua segurança e estadia no Reino Unido, mas as ligações não foram respondidas.

Em uma entrevista para o documentário Tabloids on Trial, que foi ao ar em julho, Harry compartilhou suas preocupações. “Ainda é perigoso, e tudo o que é preciso é um ator solitário, uma pessoa que leia essas coisas para agir de acordo com o que leu. E seja uma faca ou ácido, seja o que for, e essas são coisas que são uma preocupação genuína para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta para este país”, disse.

Recentemente, uma fonte próxima à realeza revelou ao site The Daily Beast que ele só iria comparecer se pudesse evitar qualquer conflito ou drama com seus familiares. “Em tempos normais, seria inimaginável que ele não estivesse lá para apoiar Jane. Claro que ele gostaria de estar lá. Mas estes não são tempos normais e pode muito bem ser que todos sintam que a presença de Harry criaria muito drama”.