Os momentos de terror vividos por Luciano Huck na Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luciano Huck, 52 anos, fez um relato nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 28, descrevendo momentos de tensão vividos durante a viagem que fez à Ucrânia. O apresentador esteve no país para gravar uma entrevista com o presidente Volodymyr Zelensky, 46.

“Nesta segunda, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida“, escreveu Huck, no Instagram.

O apresentador do Domingão, programa dominical da Globo, comentou que o que o levou ao país foi o desejo de conhecer a terra de seus antepassados e escutar as pessoas que vivem em meio ao conflito. “Poucas horas depois do ataque de mísseis e drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil”, completou.