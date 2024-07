A inusitada exigência de Luciano Huck e Angélica para convidados de jantar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o programa ao vivo deste domingo, 7, em que marcou o final da edição do ‘Dança dos Famosos’ no Domingão com Huck, Luciano Huck fez um jantar de comemoração em sua residência no Joá, Zona Oeste do Rio. Organizado por ele e Angélica, o jantar teve uma exigência já “estampada” logo na recepção. Assim que chegavam, os convidados liam um painel com o seguinte pedido em letras garrafais: “Bem-vindos a nossa casa. A partir daqui, sem fotos e sem redes sociais. Vamos guardar na memória”.

Além dos participantes e jurados do quadro, outros famosos estiveram no evento, como Preta Gil, Micael Borges, Lívia Andrade e Henrique Diaz. Ninguém se atreveu a contrariar o “singelo” recado.