Os lugares-comuns do papel de Chay Suede em ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mania de Você, novela das 21h da TV Globo, mantém uma tradição recente das tramas da emissora: um filho rejeitado protagoniza a história em busca do carinho da mãe. O personagem de Chay Suede, 32, Mavi, é filho da Mércia (Adriana Esteves, 54), e começou a história sem saber quem é seu pai biológico. O papel repete uma vilania para Chay, que viveu algo semelhante como Ari em Travessia (2022).

“Mavi é um personagem com objetivos muito claros, com certezas na vida. Ari era exatamente o oposto: nenhum objetivo claro e nenhuma certeza. Ele flutuava para onde as coisas o levavam. E, no meio do caminho, ia fazendo um monte de besteiras, mas não era uma pessoa má ou perversa. Mavi é acostumado a lidar com a perversidade, diferente do Ari, que teve todo o amor da mãe desde sempre. Muito mimado, na verdade. No caso do Ari, foi excesso de cuidado e de amor. Mavi é exatamente o contrário. É um personagem perverso”, compara o ator.

Ele exalta também a parceria repetida com Esteves interpretando sua mãe, depois de Segundo Sol (2018) e Amor de Mãe (2019). “Estou muito feliz de ser filho mais uma vez da Dri, que é o amor da minha vida. Estar em cena com ela é um privilégio. Preciso fazer muito pouco: só olhar para ela e o resto acontece”.