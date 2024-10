A cena de Chay Suede e Gabz que sacode ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da tentativa fracassada de revelar ao público o assassino de Molina (Rodrigo Lombardi) no capítulo desta segunda-feira, 21, o autor João Emanuel Carneiro tentará emplacar mais uma vez uma cena impactante em Mania de Você, que tem registrado baixa audiência desde o início da trama. Nesta terça-feira, 22, será a vez de Chay Suede, que interpreta o vilão Mavi, conquistar a atenção dos telespectadores. No capítulo, Mércia, vivida por Adriana Esteves, vai trocar as cenas românticas exibidas no casamento do filho com Viola (Gabz) pelo vídeo em que mostra o assassino do empresário, um assunto que a produção tentou, sem sucesso, fazer suspense. O vilão vai ficar desesperado com a possibilidade de ser descoberto e cancelará o casamento.

“Esse segredo vai gerar uma movimentação importante na trama, principalmente entre os personagens do núcleo central. Nem todos os personagens saberão a verdade no mesmo momento, o que dará espaço para chantagens”, comenta Chay Suede sobre os próximos passos do folhetim.

Enquanto os personagens aguardam para saber quem é o culpado, os telespectadores descobriram a informação, mas de uma maneira nada surpreendente. A cena em que Mércia assiste ao vídeo, exibida no capítulo desta segunda-feira, 21, em que mostra Mavi atirando contra o pai não trouxe o impacto que se espera de um “quem matou”. O que marcou mesmo o episódio foi Adriana Esteves dando a entender que Mércia pode se chamar Sônia, como sugeriu uma fala da personagem em visita a um convento procurando pela “irmã Mércia”.