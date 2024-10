A decepção na revelação do assassino em ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pelo visto, a Globo não faz mais um “quem matou” como antigamente. Na tentativa desesperada de aumentar a audiência de Mania de Você, que tem amargado míseros pontos no Ibope, o autor João Emanuel Carneiro precisou adiantar a identificação do assassino de Molina (Rodrigo Lombardi), revelada no capítulo desta segunda-feira, 21. Após tentar impedir com ameaças o casamento de Mavi (Chay Suede) com Viola (Gabz), Mércia (Adriana Esteves) decide tornar pública a prova que tem contra o filho. Ela, então, resgata no mausoléu de Molina um pen drive que traz as imagens do momento em que o empresário morre. Ao assistir o conteúdo no computador, Mércia “revela” aos telespectadores que Mavi fez os disparos, o que não foi surpresa para muitos.

A cena rendeu comentários nas redes sociais, mas não pela emoção e sim pela ausência desta. “Mavi matou o Molina. Nossa, que surpresa, nunca me passou pela cabeça. O que o povo realmente quer é a Mércia fazendo o caos no casamento e dar uma reviravolta na novela. Porque quem matou Molina flopou”, escreveu um usuário do X. Outros internautas destacaram outro momento do capítulo, que foi a visita da mãe do vilão a um convento. Ao chegar ao local ela pergunta por Mércia: “Eu vim falar com a irmã Mércia. Diz a ela que é Sonia quem está aqui”. Essa cena sim repercutiu, gerando uma pergunta mais impactante do que a inicial. “Queria muito saber por que a Mércia, que na verdade se chama Sônia, usa o nome dessa freira esse tempo todo. Algo bem obscuro ela esconde”, indagou uma internauta.

O capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 22, vai mostrar Mércia substituindo o vídeo exibido na cerimônia pelas cenas do crime. Resta saber se será com ou sem emoção.