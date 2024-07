Os galãs que ‘quase’ ofuscaram Cauã Reymond em evento de moda na Itália

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A grife Dolce & Gabbana encerrou, nesta quarta-feira, 3, sua temporada de desfiles, em Sardenha, na Itália, com um time de galãs e nomes do mercado. A grife exibiu sua coleção de alta-costura na ilha do mar Mediterrâneo entre os dias 30 de junho e 3 de julho. Na lista de convidados estavam os brasileiros Cauã Reymond e a modelo Alessandra Ambrosio. O ator, porém, dividiu as atenções com nomes como o cantor colombiano Maluma e o ator italiano Michele Morrone, conhecido pela franquia 365 Dias da Netflix. Nas redes sociais, Cauã publicou fotos do evento ao lado de Michelle e do astro do k-pop San, do grupo Ateez.