Os curiosos confrontos de autores da TV Globo: ‘trocam fogueira por vela’

Dentre seus principais trabalhos, o ativista baiano Elísio Lopes Jr. assina o roteiro do filme Medida Provisória, com Lázaro Ramos, e a novela Amor Perfeito (2023), da TV Globo. Já Rosane Svartman está por trás de sucessos como Vai na Fé, também de 2023. Eles comentaram, em um recente evento de audiovisual no Rio de Janeiro, sobre as atuais dificuldades do mercado para a criação de conteúdo original.

“A escrita de uma novela é absolutamente diferente de qualquer outra dramaturgia. A hierarquia é diferente. Você escreve uma história com muito volume, com 170, 180 capítulos, e quando começa a gravar, consome tudo o que já preparou antes. E você entra numa frente de guerra. É um trabalho braçal, físico e um negócio ao mesmo tempo. O autor não fica encastelado escrevendo. Se um ator ficar doente, ligam para você; se o capítulo estourou (o tempo), ligam para você; todo dia tem um trabalho. Existe gestão do conteúdo, junto com a equipe, que exige mais do que apenas o processo de criação. Essa lógica de encaixar sua identidade na estrutura é o que se coloca como grande desafio no mercado”, aponta Elísio.

Sobre a dificuldade de encaixar o texto da novela na realidade diária da produção, Rosane aponta a importância dos acordos entre as equipes envolvidas. “O combinado é que me avisem das mudanças, porque vai ter consequência em uma obra aberta. Já aconteceu? Sim. Esse combinado é importante, para que eu não passe por cima do diretor e que a produção também não mude um cenário sem me avisar. Assim eu vou adaptar”, diz a autora. “Já teve uma cena que escrevi em torno de uma fogueira e o elenco comia um sanduíche do lado. Quando vi a cena no ar, era uma vela e as pessoas comiam um pão”, recorda Elísio, aos risos.