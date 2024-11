Os ‘segredos’ dos cinco ambientes mais visitados no CasaCor Rio 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A edição do CasaCor Rio 2024 acontece até 24 de novembro, no shopping Fashion Mall, em São Conrado, zona sul da cidade. São 48 ambientes, seis mil metros quadrados de área ocupada, com projetos assinados por 68 profissionais entre os melhores da arquitetura, design de interiores e paisagismo do Rio de Janeiro. É de lá que o programa semanal da coluna GENTE vem sendo gravado. A relações públicas Patricia Def selecionou os cinco mais visitados da mostra. Confira.

1. O Estúdio Ninho (foto acima) projetado pela arquiteta Jacira Pinheiro (@jacirapinheiroarq) é um loft residencial compacto, de 48 metros quadrados, que acomoda sala, quarto, cozinha e banheiro integrados. A solução encontrada foi setorizar o estúdio através de marcenarias que não bloqueiam os acessos entre os espaços, a exemplo do armário piso-teto que separa o dormitório da cozinha (com espaços de armazenamento nos dois lados) e as duas divisórias vazadas, que delimitam a área do banheiro. “Toda a marcenaria foi desenhada por mim e executada pela IMI em freijó, palha e bambu naturais. Inclusive, a cozinha é um lançamento na mostra que, em breve, será comercializado pela empresa”, conta Jacira. Outros recursos ajudaram a arquiteta a driblar a falta de espaço e aumentar a sensação de amplitude, como o rebaixo mínimo do teto para garantir o pé-direito com 3 metros de altura, a bancada da cozinha tipo península que também funciona como mesa de jantar .

2. O escritório Beta Arquitetura (@betaarquitetura) e a Criare (@criareplanejados), referência em ambientes planejados, se uniram nesta edição. Inspirados pelo tema “De presente, o agora”, os arquitetos Bernardo Gaudie-Ley e Tânia Braida apresentam a “Casa Darya”. O ambiente de 110 metros quadrados leva o nome de uma divindade persa, que significa “Aquela que cuida do que ama e tem” e representa o cuidado e a preservação do que é precioso, refletindo em uma arquitetura que se propõe a ser um lar. “A Casa Darya desafia a pressa da vida moderna, nos convidando a desacelerar e valorizar cada momento”, explicam os arquitetos.

3. A design de interior Ana Raquel Oliveira (@anaraqueloliveira) assina o espaço DOMUS , uma sala de TV para atender a área comum de um condomínio fictício. A profissional criou um espaço aconchegante, com mobiliários em formas orgânicas, paletas em tons terrosos e neutros, com paredes forradas em madeira natural no tom mais escuro. Tudo isso para criar uma atmosfera de um verdadeiro lar , mesmo estando em um ambiente de convivência. Ou seja, ambiente pensado para reunir e conectar a família e os amigos.

4. Paola Ribeiro apresenta 0 ambiente batizado de Living Casa Shopping, transformando-se em um amplo living integrado que combina sala de jantar, espaço gourmet e lavabo de maneira fluida e harmônica. “Busquei direcionar o projeto para o que seria o morar atual, de forma sustentável e tecnológica, sem abrir mão do passado”, afirma. Entre os elementos de destaque do projeto, estão as paredes revestidas em painéis de madeira que remetem ao movimento dos biombos, uma imponente bancada gourmet em Dekton da Cosentino que se conecta à mesa de jantar.

5. O arquiteto Tiago Freire cuidou de um ambiente “secreto” na mostra: um bar. “Nosso espaço valoriza nossa herança cultural. Em ritmo de celebração de nossas raízes, buscamos trazer à tona elementos históricos da arquitetura, como as curvas dos nossos rios, o barro nos revestimentos, as cores quentes de nossa paleta e o mobiliário selecionado. Tudo brasileiro. E depois de nos encontrar, aproveitar um espaço onde diferentes atividades poderão acontecer ao mesmo tempo. Bar, estar, pista de dança, com direito a mesa do DJ: a ideia é usufruir do espaço de maneira descontraída, ouvindo boa música, apreciando as obras de arte e desfrutando do local em sua totalidade”, explica.