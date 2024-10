O que é ‘chique’ no design de casas, por arquiteta do CasaCor Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Formada em arquitetura com especialização em arquitetura de interiores, Ana Cano Milman expõe seu trabalho na mostra CasaCor Rio desde 2014. Neste ano, a edição do CasaCor Rio acontece até 24 de novembro, no shopping Fashion Mall, em São Conrado. São 48 ambientes, 6 mil metros quadrados de área ocupada, com projetos assinados por 68 profissionais entre os melhores da arquitetura, design de interiores e paisagismo do Rio de Janeiro.

Com um loft de 170 metros quadrados, um dos maiores da exposição, Ana criou um espaço colorido, com “alma carioca”, que inclui sala, escritório, cozinha, banheiro e quarto. É tão charmoso, que o ambiente serve para as gravações do programa semanal da coluna GENTE disponível no canal da VEJA no Youtube, no streaming VEJA+ e também na versão podcast no Spotify.

“São 20 anos do meu escritório, dez fazendo mostras e queria trazer para essa edição o DNA do escritório. Muita gente brinca comigo que sou arquiteta colorida, gosto de cores, de arte, ao mesmo tempo gosto de usar memória afetiva, madeira, elementos naturais. Aqui tem muito disso. A gente trouxe o industrial, mas ao mesmo tempo misturo com a madeira, a fibra natural, objetos de cerâmica, que consigo dar olhar de aconchego para o ambiente”, diz Ana.

O projeto é desenhado dentro de um contêiner, para reaproveitar materiais em desuso. Tal característica é um dos pontos de atenção de Ana, que preza por transformar o que seria descartado e, assim, valorizar os materiais. “Chique é ser você. Assumir o que você gosta, assumir a sua vontade. A gente faz uma troca. Daquilo que tecnicamente é viável e daquilo que é o sonho do cliente. Existe muita escuta e conversa, e a troca é saudável para os meus projetos”, diz ela, um dos destaques da mostra. Um luxo só.