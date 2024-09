Os cenários de ‘Mania de Você’ que podem ser visitados pelo público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O resort Albacoa, em Mania de Você, inaugurado no capítulo desta quarta-feira, 25, promete ser o novo centro da narrativa da novela das 9 da TV Globo. Viola (Gabz) começa a preparar o banquete de inauguração na cozinha do Voilà Violeta, restaurante cujo cardápio é assinado por ela. Tudo se dá a partir de um baile de máscaras, onde se apresentam os cantores Julia Mestre e Tiago Iorc. “Foi uma experiência incrível. É a primeira vez que participo como atriz em novela. Poder ver de perto como funciona é uma experiência e tanto. Eu e Tiago gravamos e fizemos uma versão especialíssima, acústica e exclusiva pra esse capítulo”, diz Julia.

Mas o que muita gente não sabe é que o resort Albacoa existe na vida real, podendo ser reservado para qualquer pessoa – disposta a pagar mais de 5000,00 a diária, é claro. Trata-se do Frade Vilas, no complexo do Fasano em Angra dos Reis, no sul-fluminense. Já algumas das cenas do Voilà Violeta foram gravadas no Le Cordon Blue, em Botafogo, na zona sul do Rio. outra curiosidade: os funcionários do restaurante-escola deram consultoria para o elenco.

Com 2.480 metros quadrados de área de implantação e 1.168 metros quadrados de área construída, o complexo cenográfico, localizado nos Estúdios Globo, conta com recepção, o restaurante Voilà Violeta, e uma cozinha industrial funcional, além do escritório do restaurante e de set multiuso, que pode se adaptar a diferentes cenários, como uma capela, dormitório de funcionários etc. “É uma cozinha real, então contratamos um consultor para entender como funciona uma cozinha desse porte e providenciamos todas as questões burocráticas e de segurança para que ela pudesse funcionar de verdade”, explica Nathalia Sampaio, produtora de operação da novela.

As cenas externas, entretanto, foram rodadas nas locações reais, que estão acessíveis ao público.