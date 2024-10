Os autores da literatura infantil que agitam mercado editorial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já de olho no próximo sábado, 12, quando se comemora o Dia da Crianças, várias editoras lançam livros com foco no público infantil. A coluna GENTE selecionou alguns desses lançamentos do mês como boas opções de presentes aos pequenos.

Turma da Lunninha (ed. Emó Editora) escrito pela atriz Lunna Beatriz e pela jornalista Roberta Escansette, é o primeiro volume da coleção Juntos pela natureza, a ser lançado na quinta-feira, 10, na livraria da Travessa do Barra Shopping (RJ). A protagonista Lunninha e lidera um grupo de amigos em aventuras que mostram, de forma lúdica e acessível, como as crianças podem proteger e valorizar o meio ambiente. A personagem tem um canal interativo no YouTube, onde compartilha, através de vídeos envolventes, dicas práticas e aventuras relacionadas à preservação das florestas e ao cuidado com o meio ambiente.

Em Turma da Mônica e o Mistério dos Superpoderes Mentais (Citadel Editora), Mauricio de Sousa e William Sanches se unem para trazer uma jornada sobre o poder do pensamento positivo e como ele pode mudar nossas vidas. O livro ensina sobre a importância de treinar a mente e como atrair coisas boas por meio de pensamentos e sentimentos positivos. Garrafinha: a menina que queria fazer amigos (ed. Matrix), de Mariana Caltabiano, fala sobre o desejo de encontrar amigos. Garrafinha é uma menina que se sente rejeitada e costuma ficar sozinha num canto, observando tudo ao seu redor. O que ela mais quer é ter amigos e ser popular.

Anacleto, o Balão (ed. Tigrito), de Carol Sakura, é um relançamento que conta a história de um menino que encontra um balão do tipo voador, cheio de gás hélio. O balão ganha um nome: Anacleto. Tão vivo que começa a dar grandes sustos. O livro ilustra as emoções contidas na infância – alegria, amizade, solidão e mesmo medo. O livro-canção O Rap dos Gatos (VR Editora), do argentino Pedro Mairal, traz uma narrativa sobre felinos bagunceiros e imprevisíveis. O livro retrata um menino chegando em casa com a mãe e um gato nas mãos, e com ilustrações que brincam com o absurdo, desenvolve um conto acumulativo onde gatinhos não param de aparecer. Escrito por Charles Dickens em 1843, Um conto de Natal (ed. Mundo Cristão) é um clássico que emociona crianças e adultos há gerações. Trata-se da história do personagem Ebenezer Scrooge, o “velho pecador e sovina” que sofre as consequências de uma vida deplorável. A nova edição conta com ilustrações de Joe Sutphin.

Escrito por Rafaela Furlan e Claudia Waldmann, O Polvo das Pernas Coloridas (ed. UmLivro) relata a vida de Otto, que se sente diferente dos outros polvos. Ele nasceu com um tentáculo de cada cor. Cada tentáculo representa um superpoder, ou seja, uma habilidade sócio-emocional que ele descobrirá com a ajuda de seus amigos, em meio a desafios e brincadeiras. Já A Magia da Relação (ed.GabsaadKids) tem na primeira infância o alicerce da estrutura psíquica, período em que o cérebro da criança absorve e retém no inconsciente as experiências vividas. Neste livro, a neuropsicanalista Gab Saab reúne dicas práticas para que pais e filhos aprendam juntos a melhorar a forma como se relacionam entre si.