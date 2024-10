Os atores mal aproveitados em ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atual novela das 9 da TV Globo, Mania de Você, conta com um elenco de peso, incluindo alguns queridinhos do autor João Emanuel Carneiro, 54 anos. Porém, tirando aqueles que integram o centro da história, como Chay Suede, 32, e Adriana Esteves, 54, o folhetim peca ao menosprezar o talento já comprovado de alguns intérpretes.

Um exemplo é a veterana Eliane Giardini, 71. A atriz parece repetir a história de Muricy, personagem que interpretou em Avenida Brasil (2012), sendo enganada pela nora e um time de golpistas que vão trabalhar na sua casa, liderados por Leidi, vivida por Thalita Carauta, 42. Esta, aliás, entra para o time de talentos desperdiçados pelo folhetim. Quem viu a artista dar a volta por cima como Mauritânia, em Todas as Flores, sabe que ela tem muito mais a entregar do que apenas uma chantagista.

A lista segue com Alanis Guillen, 26, que interpreta Michelle e teve poucos momentos de destaque na narrativa até o momento. O trabalho de tirar o chapéu da intérprete de Juma Marruá, no remake de Pantanal (2022), já comprovou que ela pode fazer muito mais do que substituir Viola (Gabz) na cozinha enquanto a protagonista busca se encontrar na história entre Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira).

Para finalizar, a pergunta que está na boca do povo: onde foi parar Ângelo Antônio, 60? Pai de Mavi, o personagem Nahum apareceu na primeira fase da novela, aparentando ser bem próximo do filho e da nora, Viola, mas depois sumiu. Na última semana, ele chegou a ser citado em uma cena, mas, até o momento, a trama não deu sinais de que voltará com o ator.