As perguntas que Chay Suede se negou a responder no Rock in Rio

Chay Suede marcou presença no Rock In Rio nesta quinta-feira, 19. O ator interpreta Mavi na nova novela das nove da TV Globo, Mania de Você, que não vem despontando na audiência. Chay, que tinha prometido conversar com a imprensa, de última hora voltou atrás sem motivo aparente. Ainda assim, sua assessoria pediu então que fossem enviadas perguntas que ele gravaria um vídeo respondendo a cada um. Pois bem. Assim foi feito.

O vídeo, entretanto, não tinha absolutamente nada do que foi questionado a ele. Chay escolheu o que queria falar. O moço não quis comentar, por exemplo, sobre a baixa repercussão da trama de João Emanuel Carneiro – e se isso tem impactado o elenco internamente. O artista também não quis fala sobre seu último papel em Travessia, de Gloria Perez, e as semelhanças com o atual trabalho. Sobre a novela que está no ar, o ator só comentou sobre suas expectativas, que apesar de tudo, são altas. “É uma novela que todo mundo que está participando está amando fazer. Estamos fazendo com muito amor e temos um carinho especial pelo projeto”, disse. É pena que o ator, no momento que poderia melhor debater sua arte e ajudar na divulgação da trama, aja de uma forma tão…. insossa.