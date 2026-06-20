Os ataques recebidos pelo jurado do ‘MasterChef’ britânico

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William Sitwell, jurado do MasterChef britânico, recebeu ameaças de morte de um chef enfurecido com suas críticas. A polícia está investigando o caso, mas o renomado crítico gastronômico garante que manterá seu tom “cruel” nas avaliações. Entenda a polêmica que agitou o mundo da alta gastronomia.

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Um dos rostos mais conhecidos da crítica gastronômica, o jurado do MasterChef britânico William Sitwell, 57 anos, nunca pôs travas na língua e, claro, desagradou vários dos renomados cozinheiros mundo afora. Agora, o caldo entornou, e um deles, enfurecido, resolveu partir para a ameaça. “Ele me escreveu dizendo que estava no meu encalço, que ia me encontrar, para eu tomar cuidado e não andar mais na rua achando estar seguro”, contou Sitwell, sem entregar o nome do algoz. Até a polícia entrou em cena e descobriu que o sujeito tem histórico de importunar pessoas. Apesar do susto, o crítico mordaz adianta que não mudará o tom, e sim se manterá “cruel”.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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