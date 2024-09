Orgulho LGBT+ marca presença no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em todo Rock in Rio, o dia das divas pops é o que faz mais sucesso dentro da comunidade LGBT+. Este ano, não foi diferente. Com Katy Perry, Cindy Lauper, Ivete Sangalo e Gloria Gaynor na line up, a comunidade veio com tudo. A estudante Bianca Maciel, 22, veio empenhada em trazer representativa com sua bandeira. “Questão de representatividade, não só da minha comunidade, mas também dos simpatizantes que estão trazendo respeito”, pontuou. O mesmo pode-se dizer sobre Anderson Marinho, 37, que juntou o orgulho e a praticidade e trouxe sua canga para relaxar. “Me assumi há 10 anos e desde então percebo o quão é bom estar livre para amar. A representatividade aqui é muito grande”, disse. Todos livres para qualquer forma de amor.