O valor que Adele pagou por mansão de Stallone em Beverly Hills

A cantora Adele comprou a mansão do ator Sylvester Stallone, localizada em Bervely Hills, nos Estados Unidos. Ela pagou 58 milhões de dólares na propriedade, o equivalente a 317 milhões de reais. A artista agora está reformando a casa, mas optou por manter um detalhe intacto: a estátua de Rocky perto da piscina, um dos personagens mais famosos de Stallone. Feita de bronze, o objeto foi uma condição para a compra da casa. No ano passado, em uma entrevista para o The Wall Street Journal, Stallone contou que queria levar a estátua com ele, mas Adele não permitiu.

A mansão conta com oito quartos, 12 banheiros e ganhou um novo andar, construído por Adele. A cantora também está construindo uma garagem para cinco carros e um telhado resistente ao fogo. Inicialmente, a propriedade foi anunciada por 110 milhões de dólares, depois teve seu preço reduzido para 85 milhões de dólares, mas o negócio só foi fechado por quase a metade do primeiro valor.