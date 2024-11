O trabalho nos EUA de blogueiro bolsonarista foragido do Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O blogueiro Allan dos Santos tem um novo trabalho nos Estados Unidos. O bolsonarista, que está foragido do Brasil desde 2021, está trabalhando como motorista de aplicativo em Orlando, na Flórida. “Agora sou motorista de aplicativo e estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordo com criminosos”, escreveu Allan, em uma publicação no Instagram, nesta terça-feira, 29. O blogueiro também publicou um vídeo em que aparece ouvindo música alta, batendo palmas e fazendo provocações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, enquanto dirige um carro da Tesla, marca do bilionário Elon Musk.