A repercussão na imprensa internacional da ‘derrota’ de Elon Musk

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de desbloquear o X no Brasil, nesta terça-feira, 8, após 39 dias de suspensão, foi classificada por alguns jornais internacionais como uma “derrota” para o bilionário Elon Musk, dono do antigo Twitter.

Nos Estados Unidos, o The New York Times publicou que a rede social voltou ao país após o empresário “se render em sua briga” como STF, aceitando as condições como pagamento de multa, indicação de um representante no Brasil e o bloqueio de perfis. “A aparente resolução para a batalha de meses representou uma derrota para o Sr. Musk, que se autodenominou um defensor declarado da liberdade de expressão”, diz um trecho da reportagem.

Já o The Washington Post falou em “derrota política” para Elon Musk, afirmando que o bilionário “pagou para ver” em seus atritos com o judiciário brasileiro e “perdeu”. O termo também foi utilizado pelo El País, na Espanha, que noticiou o caso, destacando que o dono do X “desafiou o Brasil e suas autoridades”.