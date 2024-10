As pessoas mais ricas do mundo em outubro de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ordem de alguns nomes pode ter mudado, mas uma característica que permanece na lista de pessoas mais ricas do mundo, dominada por homens, é a tecnologia. Em outubro de 2024, o ranking da Forbes traz o bilionário Elon Musk no topo, além de nomes como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Bill Gates, por outro lado, deixou a lista dos dez primeiros lugares, ocupando, atualmente, o 12º lugar, com 107 bilhões de dólares, 584 bilhões de reais. Confira a lista completa abaixo.

1. Elon Musk, 53 anos. CEO da empresa de carros elétricos Tesla, SpaceX e do X, antigo Twitter, Musk tem uma fortuna de aproximadamente 269 bilhões de dólares, mais de um trilhão de reais. Nascido na África do Sul, o empresário tornou-se a pessoa mais rica do mundo em 2023. Atualmente, ele está liderando iniciativas no campo da exploração espacial com a SpaceX.

2. Larry Ellison, 80 anos. Com um patrimônio de 208 bilhões de dólares, cerca de 1,1 trilhão de reais, o cofundador da Oracle superou Jeff Bezos e conquistou o segundo lugar na lista. O avanço na lista está atrelado à valorização das ações da empresa, muito influenciada pela incorporação da inteligência artificial.

3. Jeff Bezos, 60 anos. Mesmo após deixar o cargo de CEO da Amazon, Bezos continua entre os mais ricos do um do, com uma fortuna de 202 bilhões, 1 trilhão de reais. Além de seu império no e-commerce, o empresário também está investindo no desenvolvimento da exploração espacial.

4. Mark Zuckerberg, 40 anos. Fundador e CEO da Meta, que inclui as redes sociais Facebook, Instagram e o WhatsApp, Zuckerberg possui um patrimônio de 198 bilhões de dólares. Enquanto os outros empresários exploram o espaço, Mark investe fortemente no desenvolvimento do metaverso.

5. Bernard Arnault, 75 anos. CEO do conglomerado de luxo LVMH, responsável por marcas como Louis Vuitton e Dior, passou da primeira posição no ranking para a quinta, com 188 bilhões de dólares. O empresário registrou uma perda de 44 bilhões de dólares, 240 bilhões de reais, em seu patrimônio com a desvalorização das ações da empresa nos últimos meses.

Completam a lista de bilionários Warren Buffett, conhecido como Oráculo de Omaha, com 144 bilhões de dólares; o cofundador do Google Larry Page, com 138 bilhões de dólares; Amâncio Ortega, da rede Zara, com 132,5 bilhões; Sergey Brin, cofundador do Google ao lado de Page, com 132 bilhões; e Steve Ballmer, da Microsoft, com 122,5 bilhões de dólares, cerca de 664 bilhões de reais.