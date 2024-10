O torneio que reunirá Renato Aragão, Ana Maria Braga e mais famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Entre novembro de 2024 e junho de 2025, o Brasil vai sediar a primeira edição da Taça dos Povos Indígenas, torneio inédito de futebol que tem a chancela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O evento conta com o apoio de algumas celebridades brasileiras, como o humorista Renato Aragão, a apresentadora Ana Maria Braga, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Junior, e os atores Klebber Toledo e Zahy Tentehar, que promovem a arrecadação de fundos pelo programa Para Quem Doar.

Com 2.400 atletas e 48 etnias de todo o Brasil, a competição será dividida em quatro etapas e englobará as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul/Sudeste e Norte. As partidas acontecem em território neutro na Aldeia Multiétnica, localizada na Chapada dos Veadeiros, região reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade. Todos os indígenas das etnias inscritas poderão participar gratuitamente e terão direito a transporte, hospedagem, alimentação e artigos esportivos para a disputa do torneio.

“Ô, da poltrona, você já parou para pensar, que a nossa conexão com a Terra é o que sustenta a vida? Os povos indígenas sabem disso há gerações”, destacou Renato Aragão, em uma publicação nas redes sociais. “Com essa Taça dos Povos Indígenas, nós estamos mostrando e comprovando que esportes e sustentabilidade caminham juntinhos”, completou Ana Maria Braga.

CEO da FourX Entertainment, empresa idealizadora e organizadora do evento, Líbia Miranda ressalta a importância do torneio. “Temos que cuidar e valorizar quem cuida da natureza. Os indígenas têm muito a nos ensinar e tenho certeza que a Taça dos Povos Indígenas vai destacar a importância deles para a saúde do nosso planeta”, conclui.