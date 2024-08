Ana Maria Braga faz rir em homenagem para Silvio Santos na Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Maria Braga fez uma homenagem a Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, no programa Mais Você desta segunda-feira, 19. A apresentadora se vestiu como o comunicador, com terno e o famoso microfone acoplado, marca registrada do fundador do SBT. “Não podíamos começar essa segunda-feira sem a homenagem a ele! O rei da comunicação na TV. Silvio Santos vem aí!”, escreveu nas redes sociais. Louro também participou do momento e segurou um pompom, que marcou a plateia dos programas de Silvio. Ana Maria ainda jogou aviõezinhos e perguntou “Quem quer dinheiro?”. A caracterização chamou atenção nas redes sociais. “Homenagem linda e grandiosa, Silvio Santos lendário e eterno uma pérola”, escreveu um. “Era exatamente o que ele queria. Ser lembrado com alegria!”, comentou outro.