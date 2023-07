O substituto de Faustão que representa duro golpe no apresentador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao confirmar oficialmente que Zeca Camargo e Glenda Kozlowski serão os substitutos de Faustão, a Band dá um duro golpe no ex-apresentador. Zeca era desafeto de Faustão desde os tempos de TV Globo. Como a coluna já noticiou, Zeca era chamado por nomes pejorativos nos bastidores da emissora e nunca foi convidado para estar no palco de Faustão na Band, mesmo sendo uma das estrelas da casa. Agora, com a confirmação de seu nome, ele volta a ter o lugar de destaque condizente com seu carisma junto ao público.

A estreia do novo programa diário será em agosto, em data ainda confirmar, misturando esporte e entretenimento. Já se sabe que o novo formato será ao vivo e irá ao ar às 20h30, após o Jornal da Band, terminando às 22h.

