O show que só os VIPs assistem no Rock in Rio

Desde 2011, os convidados da área VIP são brindados com shows exclusivos no intervalo das apresentações do Palco Mundo. Nesta edição, um pianista chama atenção e fica cercado pelos convidados, ao tocar clássicos do rock nacional e internacional, como Tempo Perdido, de Legião Urbana, e Love Of My Life, do Queen. É uma atração tão exclusiva que só quem está na área VIP tem acesso, mas nem por isso seu sucesso é limitado. Muitas pessoas fazem registros nos celulares durante os intervalos e não precisa disputar a atenção com os astros internacionais do Palco Mundo. Tem um palco apenas para ele brilhar.